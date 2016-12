Hessen 22:55 bis 00:25 Krimi Tatort Liebe macht blind D 2006 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Eine Nacht wie viele in der Großstadt Berlin. Ein Radiomoderator führt durch seine Show für einsame Herzen - da wird ein allein stehender gut aussehender Mann in seiner Wohnung erschlagen aufgefunden. Die Ermordung des erfolgreichen Anwalts Mohr führt Ritter und Stark in die Welt der Großstadtsingles. Mohr war Dauergast bei verschiedenen Speed-Dating-Einrichtungen, obwohl er mit seiner attraktiven Kollegin Nina ein Verhältnis hatte. War Eifersucht im Spiel? Denn es gibt auch noch Kirsten, die Mohr beim Speed-Dating kennen gelernt und mit der er ein Verhältnis begonnen hatte. Beide Frauen haben ein Motiv, und Kirsten, die impulsive Verkäuferin in einer Boutique, hatte durch eine Indiskretion auch noch erfahren, dass Mohrs Kanzlei Steuerbetrügereien nicht abgeneigt ist. Kirsten flüchtet, als sie merkt, dass die Polizei ihr auf der Spur ist. Aber auch ihr älterer Bruder Paul, der ein überaus enges Verhältnis zu seiner Schwester pflegt, gerät unter Mordverdacht. Für seine schwangere Frau Marie ist die schillernde Kirsten ein Dorn im Auge. Ritter und Stark müssen sich mit starken Gefühlen auseinandersetzen und erfahren, wie gefährlich sie werden können, wenn sich aus enttäuschter Liebe Hass entwickelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic Raacke (Till Ritter) Boris Aljinovic (Felix Stark) Aglaia Szyszkowitz (Nina Emmerich) Elena Uhlig (Kirsten Ziller) Timo Dierkes (Paul Ziller) Heidrun Gärtner (Marie Ziller) Jörg Thadeusz (Radiomoderator) Originaltitel: Tatort Regie: Peter Fratscher Drehbuch: Stefan Rogall Kamera: Wolf Siegelmann Musik: Curt Cress, Chris Weller