Hessen 09:00 bis 11:05 Talkshow NDR Talk Show D 2016 Live TV Merken Sieben bis acht Gäste in jeder Sendung - Prominente oder eher Unbekannte, die eine spannende Geschichte oder Thematik zu bieten haben. Dazu Moderatoren, die ihre Gesprächspartner in den Mittelpunkt stellen. Das ist das Konzept des "Fernsehklassikers" beim NDR. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Schöneberger , Hubertus Meyer-Burckhardt Originaltitel: NDR Talk Show