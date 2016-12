Junior 16:30 bis 16:50 Trickserie Littlest Pet Shop - Tierisch gute Freunde Ein Tag mit Papa USA 2013 Stereo 16:9 Merken Blythe Vater hat sich extra einen Tag freigenommen, um diesen komplett mit seiner Tochter zu verbringen. Er begleitet Blythe sogar zur Schule. Was Blythe allerdings eher peinlich ist. Im Tierladen gibt es indessen einen neuen Mitbewohner: Schildkröte Schelli. Doch die will mit ihrem neuen Zuhause einfach nicht warm werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Littlest Pet Shop Regie: Joel Dickie, Dallas Parker Drehbuch: Roger Eschbacher, M.A. Larson, Julie McNally Cahill, Cindy Morrow Musik: Steffan Andrews, Daniel Ingram Altersempfehlung: ab 6