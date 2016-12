Ein Mann wird tot aufgefunden: Ihm wurde in beide Augen geschossen. Binnen kürzester Zeit findet Sherlock heraus, dass es sich bei dem Opfer um Trent Annunzio, einen Professor für Ostasienstudien handelt. Er wurde offenbar in einem chinesischen Spielsalon ermordet. Auf der Überwachungskamera ist sogar der Täter zu erkennen: Raul Ramirez. Doch als er festgenommen wird, erklärt er den Ermittlern, dass er im Auftrag eines Unbekannten gehandelt habe. In Google-Kalender eintragen