Sky 1 16:05 bis 17:10 Comedyserie Desperate Housewives Die Welt der Kinder USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Gabrielle beschließt, nach New York zu fliegen und wieder als Model zu arbeiten. Ihre alte Agentin vermittelt sie auch tatsächlich - für eine Rolle als Mutter. Gabrielle ist entsetzt und muss feststellen, dass sie nach 10 Jahren nicht mehr zu den Stars gehört. Lynette hat ihren Kindern verheimlicht, dass sie angeschossen wurde. Als sie es in der Schule erfahren, ist Parker völlig verstört. Derweil ist Mike wieder aus der Klinik zurück in seinem von Edie neu dekorierten Haus. Schauspieler: Felicity Huffman (Lynette) Teri Hatcher (Susan) Eva Longoria (Gabrielle) Marcia Cross (Bree) Kyle MacLachlan (Orson Hodge) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Jenna Bans, Marc Cherry, Kevin Etten Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12