TNT Film 03:00 bis 06:00 Drama Pearl Harbor USA 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken Von Kindesbeinen an sind Rafe McCawley und Danny Walker unzertrennliche Freunde. Schon als kleine Jungs fliegen sie bei Rafes Vater in dessen kleinem Agrarflugzeug mit, das die Felder mit Insektenschutzmittel besprüht. So wundert es nicht, dass beide später einmal Piloten werden wollen. Als in Europa der Zweite Weltkrieg ausbricht, sind Rafe und Danny zu Männern herangewachsen und ihr sehnlicher Wunsch geht in Erfüllung: Sie treten der U.S. Air Force bei. Unter dem Kommando von Colonel James Doolittle reifen sie zu ebenso begnadeten wie tollkühnen Piloten heran. Bei der Tauglichkeitsprüfung in einem Militärkrankenhaus lernt Rafe die hübsche und charmante Krankenschwester Evelyn Johnson kennen und verliebt sich auf der Stelle in sie. Die beiden werden ein Paar und schmieden Pläne für eine gemeinsame Zukunft. Doch in den Wirren des Krieges entwickelt sich alles anders als geplant: Rafe schließt sich der britischen Royal Air Force an, um die Engländer im Luftkampf gegen die Nazis zu unterstützen. Obwohl er ein versierter Flieger ist, verliert er im Gefecht die Kontrolle über sein Flugzeug und stürzt ab. Unterdessen werden Evelyn und Danny auf den Marinestützpunkt Pearl Harbor nach Hawai versetzt. Hier erreicht sie die erschütternde Nachricht vom Tod Rafes. In ihrer Trauer um den Freund und Geliebten kommen sich die beiden schließlich näher. Doch just in dem Moment, als sie sich ihre Liebe eingestehen, kehrt Rafe zurück: Die Besatzung eines Frachters hatte ihn gerettet und nach Spanien gebracht. Evelyn und Danny sind überglücklich, den totgeglaubten Rafe wiederzusehen. Doch die Affäre zwischen Evelyn und Danny bleibt Rafe nicht verborgen. Es kommt zu einem erbitterten Streit zwischen den ehemals besten Freunden. Noch ahnt allerdings keiner der drei, dass der baldige Angriff der Japaner auf Pearl Harbor ihrem Schicksal eine unwiederbringliche, dramatische Wendung geben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Affleck (Capt. Rafe McCawley) Josh Hartnett (Capt. Danny Walker) Kate Beckinsale (Lt. Evelyn Johnson) Cuba Gooding jr. (Bootsmann Doris Miller) Alec Baldwin (Lt. Col. James Doolittle) Jon Voight (Präsident Franklin Delano Roosevelt) Tom Sizemore (Sgt. Earl Sistern) Originaltitel: Pearl Harbor Regie: Michael Bay Drehbuch: Randall Wallace Kamera: John Schwartzman Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 16