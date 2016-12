TNT Film 16:00 bis 18:10 Tragikomödie Good Morning, Vietnam USA 1987 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1965: Die USA befinden sich mitten im Vietnamkrieg. Um die mittlerweile demotivierten US-Soldaten bei Laune zu halten, wird der unkonventionelle Radiomoderator Adrian Cronauer von der US Army nach Saigon geschickt. Mit seinem frechen Sinn für Humor und seiner Vorliebe für Rock 'n' Roll spielt er sich schnell in die Herzen seiner Landsleute und seine Radioshow gewinnt immer mehr an Bekanntheit. Einzig seinen Vorgesetzten ist Cronauer ein Dorn im Auge. Sie fürchten um die Kampfmoral der Soldaten, denn der eigenwillige Moderator nimmt sich kein Blatt vor den Mund und spricht über die Ungerechtigkeiten des Krieges. Als er auch noch Freundschaft mit der Vietnamesin Trinh schließt, droht die Situation zu eskalieren?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Williams (Adrian Cronauer) Forest Whitaker (Edward Garlick) Tung Thanh Tran (Tuan) Chintara Sukapatana (Trinh) Bruce Kirby jr. (Lt. Steven Hauk) Robert Wuhl (Marty Lee Dreiwitz) J.T. Walsh (Sgt. Major Dickerson) Originaltitel: Good Morning, Vietnam Regie: Barry Levinson Drehbuch: Mitch Markowitz Kamera: Peter Sova Musik: Alex North Altersempfehlung: ab 12