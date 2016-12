RTL Crime 04:05 bis 04:55 Krimiserie Cagney & Lacey Babyhandel USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 5: In einer Klinik wird ein taubes Baby ausgesetzt, daneben ein Bündel mit 500 Dollar. Cagney und Lacey finden schon bald heraus, dass das Mädchen von reichen Leuten illegal adoptiert wurde. Sie haben das Baby für 35.000 Dollar einem Babyhändler abgekauft und es ausgesetzt, als sie feststellten, dass das Mädchen taub ist. Mary Beth nimmt sich der Kleinen an und versucht ihren Mann Harvey zu überreden, das Baby zu adoptieren. Um dem Babyhändler auf die Spur zu kommen, stellt Cagney ihm eine Falle. Chris spielt den Beamten vom Sozialamt eine verzweifelte hochschwangere Frau vor, die ihr Kind direkt nach der Geburt zur Adoption freigeben will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) Sidney Clute (Det. Guardia) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: John Patterson Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Terry Louise Fisher Kamera: Hector R. Figueroa Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12