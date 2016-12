RTL Crime 20:15 bis 21:00 Krimiserie CSI: Miami Der Unterricht fällt aus USA 2007 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 9: Horatios Mitarbeiterin Calleigh erschießt den Fahrer eines Geländewagens, als dieser auf sie zurast. Das Auto landet in einem Sportgeschäft und begräbt eine Fußgängerin unter sich. Doch bei der Obduktion der Leiche stellt sich heraus, dass die Frau unmöglich an den Folgen des Autounfalls gestorben sein kann. Inzwischen muss Calleigh ihre Glaubwürdigkeit beweisen, da der Beifahrer behauptet, sie habe ohne Grund auf den Fahrer geschossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Lieutenant Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Khandi Alexander (Dr. Alexx Woods) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Rex Linn (Det. Frank Tripp) Eva La Rue (Natalia Boa Vista) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Joe Chappelle Drehbuch: Marc Dube, John Haynes Kamera: Charles Mills Altersempfehlung: ab 12