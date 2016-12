RTL Crime 13:35 bis 14:20 Krimiserie Breakout Kings Gewalt und Liebe USA 2011 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 7: Mars O'Connell ermordet auf dem Gefängnishof am Besuchstag seine Mutter, um die Besucherin Starla als Geisel zu nehmen und zu fliehen. Schnell stellt sich heraus, dass Starla gar nicht seine Geisel, sondern seine Freundin ist. Auf ihrer Flucht überfallen sie einen Laden und erschießen wahllos verschiedene Leute. Als sie einen State Trooper förmlich hinrichten, folgt auch das FBI ihrer Fährte. Ray motiviert seine Leute, das Killerpärchen vor ihnen zu schnappen, wenn sie wollen, dass ihnen ein Monat ihrer Strafe erlassen wird. Mars und Starla verschanzen sich in einem Wohnhaus in einer sogenannten "besseren Gegend" und nehmen die dort lebende Familie als Geiseln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Domenick Lombardozzi (Ray Zancanelli) Jimmi Simpson (Dr. Lloyd Lowery) Malcolm Goodwin (Sean 'Shea' Daniels) Serinda Swan (Erica Reed) Brooke Nevin (Julianne Simms) Laz Alonso (Charlie DuChamp) Christina Cole (Lilah Tomkins) Originaltitel: Breakout Kings Regie: Jonathan Glassner Drehbuch: Matt Olmstead, Nick Santora, Michael Gilvary Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16