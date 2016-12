13th Street 04:00 bis 04:50 Krimiserie Law & Order Paris Tödliches Spiel F 2008 Stereo 16:9 Merken Als sein Elternhaus verkauft werden soll, gerät Joel in Panik: Er hat vor 20 Jahren eine Leiche in der Garage vergraben. Nachdem er die Überreste ausgebuddelt hat, wirft er sie in die Seine, wo sie wenig später angeschwemmt werden. Ermittler Revel (Vincent Perez) identifiziert die Tote als Laetitia Marsan, deren Verschwinden er damals nicht aufklären konnte. Währenddessen kontaktiert Joel seinen alten Freund Braillard (Pascal Demolon), für den er damals die Leiche verschwinden ließ. Braillard sieht nur eine Möglichkeit unentdeckt zu bleiben: Joel muss sterben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Perez (Vincent Revel) Audrey Looten (Rousseau) Laure Killing (Procureure Fontana) Hélène Foubert (Véronique Roche) Fred (Joël Roche) Pascal Demolon (Jean-Christophe Baillard) Nadia Fossier (Evelyne Baillard) Originaltitel: Paris enquêtes criminelles Regie: Jean-Teddy Filippe Drehbuch: Frédéric Azémar, Rene Balcer Musik: Sophia Morizet