13th Street 19:15 bis 20:00 Krimiserie Navy CIS Return to Sender USA 2016 Stereo 16:9 In einem Frachtcontainer mit Särgen aus Europa wird die Leiche der britischen Gefängnisaufseherin Sandra Billingsley gefunden. Sie ist, wie Ducky feststellt, qualvoll an einem Asthmaanfall gestorben. Mit ihr in dem Container waren zwei Häftlinge, der Drogensüchtige Cassio Chavez, der sie geliebt hat, und der ehemalige MI6-Spion Jacob Scott. Beide sind jedoch spurlos verschwunden. Gibbs und sein Team finden heraus, dass Chavez und Scott in einer Lasertag-Arena waren und dort Geld und Waffen aus einem gut gesicherten Versteck gestohlen haben. Die Betreiberin der Lasertag-Arena war ebenfalls früher beim MI6 und hat sie zunächst mit Geld versorgt....Fortsetzung folgt. Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Leslie Libman Drehbuch: Christopher J. Waild Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12