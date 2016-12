13th Street 16:10 bis 16:50 Krimiserie Criminal Minds Waffenbrüder USA 2008 Stereo 16:9 Merken In Phoenix treibt ein Serienkiller sein Unwesen, der es gezielt auf Polizisten abgesehen hat. Mit eiskalter Präzision schießt ihnen der Täter in den Hals und nimmt Trophäen, um seine Taten zu kennzeichnen. Die örtliche Polizei geht von Bandenmorden aus, die von einem Gangmitglied mit dem Namen "Playboy" organisiert werden. Doch das BAU-Team ist sich sicher, das ein anderer hinter den Morden steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Meta Golding (Jordan Todd) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Holly Harold Kamera: Greg St. Johns Musik: Mark Mancina, Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16