Henry Ross (Dylan Neal) ist ein Star unter den Gourmets von San Francisco. Der Spitzenkoch und Foodblogger kennt die Szene wie kaum ein Zweiter. Ein Restaurantkritiker stirbt an einer Vergiftung im Fünf-Sterne-Restaurant, welches ein Freund von Ross betreibt. Nun soll Ross der Polizei bei der Aufklärung des Falles helfen. Er wird der Ermittlerin Meggie Price (Brooke Burns) zugeteilt, deren Freude über die Zusammenarbeit mit einem Amateur sich allerdings in Grenzen hält. Schauspieler: Dylan Neal (Henry) Brooke Burns (Maggie) Matthew Kevin Anderson (Munro) Marc Senior (Bailey) Ali Skovbye (Abigail) Samantha Ferris (Captain Forsyth) Shannon Chan-Kent (Lucy) Originaltitel: The Gourmet Detective Regie: Scott Smith Drehbuch: Dylan Neal, Becky Southwell Kamera: James Liston Musik: James Jandrisch Altersempfehlung: ab 12