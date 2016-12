Discovery Channel 01:30 bis 02:10 Dokumentation Next World - Das Leben von morgen Sicher vor Naturkatastrophen USA 2007 Stereo 16:9 Merken Computergesteuerte Sicherheitsüberwachungsprogramme sollen jede Bedrohung schon im Entstehungsstadium bekämpfen. So verhindern gigantische Unterwasserheizungen und Kühlsysteme sich anbahnende Orkane, bevor sie zu mächtigen Hurrikans heranwachsen und auf die Landmasse schlagen. Abwehrraketen sollen unseren Planeten vor drohenden Asteroiden, die auf einer Kollisionsbahn mit der Erde liegen, schützen. Kann es das wirklich geben? Technologische Entwicklungen, die uns vor bisher unausweichlichen Naturkatastrophen bewahren und damit das Leben auf unserer Erde sicherer machen sollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Next World