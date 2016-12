Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Hass - Amerikas dunkle Seite Einzelgänger des Terrors USA 2015 Stereo 16:9 Merken Sie verehren fanatische Ideologien und leben völlig unerkannt mitten unter uns: terroristische Einzeltäter, so genannte "einsame Wölfe" ! In den USA gab es allein in den letzten sieben Jahren 72 Fälle, bei denen radikalisierte Einzeltäter tödliche Aktionen in die Tat umsetzten - von rassistisch motivierten Anschlägen bis zu extremistischen Anti-Regierungs-Attacken. Journalist Tony Harris begibt sich auf die Spur der einsamen Wölfe und geht dabei drei fatalen Terrorakten auf den Grund. Im Fokus: der Angriff auf das Holocaust Memorial Museum in Washington D.C., ein tödlicher Hinterhalt gegen Polizeibeamte in Las Vegas und das Massaker in einer afrikanisch-amerikanischen Kir In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex Cherman (Officer Igor Soldo) Magdalyn Donnelly (Amanda Miller) Connor Dylan (Jerad Miller) Edward M. Kelahan (Officer Alyn Beck) Originaltitel: Hate in America Altersempfehlung: ab 12