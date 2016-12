Discovery Channel 19:25 bis 20:15 Reportage Der Alles-Esser - So schmeckt Amerika Minneapolis und St. Paul USA 2012 Stereo 16:9 Merken In dieser Folge futtert sich der Allesesser durch Minneapolis und St. Paul. In den "Twin Cities" nimmt man zum Kochen am liebsten Zutaten aus regionaler Produktion. Das gilt auch für das "Nationalgericht" des Mittleren Westens - den Auflauf, der in der ländlichen Küche ursprünglich ein Essen zur Resteverwertung war. Heute gibt es jedoch unzählige Rezepte und sogar Auflauf-Kochwettbewerbe. Andrew Zimmern testet im Bundesstaat Minnesota eine Variante mit Dosenfleisch und Kartoffelchips. Anschließend lässt sich der Mann mit den eisernen Geschmacksnerven frittierte Schnappschildkröte schmecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Zimmern (Himself - Host) Originaltitel: Bizarre Foods With Andrew Zimmern Drehbuch: Kevyn Burger