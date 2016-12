Sky Atlantic HD 20:55 bis 21:45 Mysteryserie Fortitude Windspiele GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Gouverneurin Odegard hält an ihrem Gletscher-Hotel-Projekt unbeirrt fest. Sie hält gerade eine Rede vor einer Runde von Tourismus-Experten, als sie die Nachricht bekommt, dass Professor Charlie Stoddart auf schreckliche Weise ums Leben gekommen ist. Dan Anderssen, Leiter der örtlichen Polizeistation, vermutet aufgrund des fürchterlichen Zustands des Toten einen Eisbär-Angriff. In der Klinik von Fortitude bietet Dr. Margarete Allerdyce Liams Mutter Jules an, Liams mysteriöse Erkrankung experimentell in einer Druckausgleichskammer zu behandeln. Jules stimmt zu, und Liam wird ins Forschungszentrum verlegt. Währenddessen nähert sich ein Flugzeug Fortitude. An Bord befinden sich Trish Stoddart, die Frau des Toten, und Eugene Morton, Chefinspektor der britischen Polizei. Noch wissen die beiden nicht, was sie miteinander verbindet. Eugene Morton will im Todesfall Stoddart ermitteln. Denn mittlerweile ist klar, dass es sich nicht um einen Eisbär-Angriff gehandelt hat, sondern um einen bestialisch ausgeführten Mord. Polizei-Chef Dan Anderssen ist alles andere als amüsiert und wehrt sich gegen Mortons Kompetenzanspruch. Die Ehe von Jules und Frank Sutter wird zunehmend belastet, als Jules Frank vorwirft, ihren Sohn Liam zu Hause allein gelassen und sich mit einer anderen Frau getroffen zu haben. Aber Frank bestreitet die Vorwürfe. Bei seinen Ermittlungen im Mordfall Stoddart wird Dan Anderssens Argwohn geweckt, als der Minen-Arbeiter Ronnie Morgan mit seiner Tochter Carrie beschließt, Fortitude zu verlassen, um sich in die arktische Wildnis abzusetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dormer (Dan Anderssen) Sofie Gråbøl (Governor Odegard) Stanley Tucci (DCI Morton) Christopher Eccleston (Professor Stoddart) Michael Gambon (Henry Tyson) Luke Treadaway (Vincent Rattrey) Jessica Raine (Jules Sutter) Originaltitel: Fortitude Regie: Sam Miller Drehbuch: Simon Donald Kamera: John Conroy Musik: Ben Frost Altersempfehlung: ab 12