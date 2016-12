Sky Atlantic HD 16:00 bis 16:50 Krimiserie Powers Caracas, 1967 USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Auftakt der 2. Staffel: Superhelden-Cop Christian Walker (Sharlto Copley) hat die traurige Aufgabe, den Mord an seiner Exfreundin Retro Girl (Michelle Forbes) aufzuklären. Ihr Tod führt zu Unsicherheit und Unruhen in der Bevölkerung, denn die Heldin war die verlässlichste Kraft im Kampf gegen das Böse. - Unmoralische Superhelden in einem originellen Sci-Fi-Krimi-Mix. Nach der gleichnamigen Comic-Reihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharlto Copley (Det. Christian Walker) Susan Heyward (Det. Deena Pilgrim) Michelle Forbes (Retro Girl) Eddie Izzard (Wolfe) Noah Taylor (Johnny Royalle) Originaltitel: Powers Regie: David Slade Drehbuch: Charlie Huston Kamera: Jan Richter-Friis Altersempfehlung: ab 12