Sky Atlantic HD 09:45 bis 10:45 Mysteryserie True Blood Zeit der Entscheidung USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Halloween in Bon Temps: Bill (Stephen Moyer) hat Hexe Marnie (Fiona Shaw) erschossen, nun wähnen sich alle in Sicherheit. Doch die Nacht, in der die Barriere zwischen Menschen- und Geisterwelt am dünnsten ist, hält einige Überraschungen bereit. Marnies Geist schlüpft in Lafayettes Körper und beginnt einen grausamen Rachefeldzug gegen Eric und Bill. Sookie (Anna Paquin) versucht die beiden zu retten und bekommt Hilfe von unerwarteter Seite. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Nelsan Ellis (Lafayette Reynolds) Joe Manganiello (Alcide Herveaux) Originaltitel: True Blood Regie: Scott Winant Drehbuch: Charlaine Harris, Raelle Tucker Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16