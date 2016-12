Sky Emotion 20:15 bis 22:05 Actionfilm All Is Lost USA 2013 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Mitten im Indischen Ozean kollidiert das Boot eines allein segelnden Skippers (Robert Redford) mit einem mit Turnschuhen gefüllten Container. Er flickt das entstandene Loch im Rumpf notdürftig, doch ein schwerer Sturm macht das lecke Boot manövrierunfähig. Bald treibt der Skipper ohne Nahrung im Rettungsboot über das Meer und muss sich mit dem Gedanken vertraut machen, die Sache nicht zu überleben. - Robert Redford in einer beeindruckenden One-Man-Show auf hoher See: der ebenso nüchtern wie hochspannend erzählte Kampf eines Mannes, der den Tod vor Augen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Redford (L'homme) Originaltitel: All Is Lost Regie: J.C. Chandor Drehbuch: J.C. Chandor Musik: Alex Ebert Altersempfehlung: ab 6