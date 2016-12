Sky Emotion 18:05 bis 20:15 Drama In the Land of Blood and Honey USA 2011 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die Bosnierin Ajla (Zana Marjanovic) und der Serbe Danijel (Goran Kostic) lernen sich in einer Disco kennen. Mit dem Beginn des Bosnienkriegs steht ihre Liebe kurz darauf vor dem Aus: Im Auftrag seines Vaters, eines serbischen Generals, muss Danijel ethnische Säuberungen durchführen und ehemalige Nachbarn festnehmen. Als er merkt, dass Ajla unter den Gefangenen ist, versucht er sie zu beschützen. Bald zwingt der Krieg die beiden zu unvorstellbaren Taten. - Das Regiedebüt von Angelina Jolie: ein aufwühlendes Drama über menschliche Schicksale in einem unmenschlichen Krieg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zana Marjanovic (Ajla) Goran Kostic (Danijel) Rade Serbedzija (Nebojsa) Vanessa Glodjo (Lejla) Nikola Djuricko (Darko) Branko Djuric (Aleksandar) Fedja Stukan (Petar) Originaltitel: In the Land of Blood and Honey Regie: Angelina Jolie Drehbuch: Angelina Jolie Kamera: Dean Semler Musik: Gabriel Yared Altersempfehlung: ab 16