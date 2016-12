Heimatkanal 00:50 bis 01:50 Serien Jakob und Adele Die Probefahrt / Von der Schwierigkeit ein Kamel zu verkaufen / Eine Altersliebe / Eine Freudenbotsc D 1982 Stereo Merken 'Die Probefahrt': Jakob und Adele wollen ins Grüne fahren. Dafür scheint nur eine Luxuslimousine angemessen zu sein; daher überreden sie einen Autohändler zu einer Probefahrt. 'Von der Schwierigkeit, ein Kamel zu verkaufen': Adele hat von einem Notverkauf in einem Wanderzirkus erfahren. Aus Mitleid kauft sie ein Kamel, an dem sie sehr hängt, das sie jedoch nirgends unterbringen kann. 'Eine Altersliebe': Bernhard Krüger, ein älterer Herr, ist in eine gleichaltrige Dame verliebt, weiß aber nicht, wie er sich seiner Angebeteten nähern soll. "Eine Freudenbotschaft" Adele glaubt, sechs Richtige im Lotto zu haben und verplant zusammen mit Jakob den erwarteten Millionengewinn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jakob und Adele Regie: Hans Jürgen Tögel