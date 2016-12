Heimatkanal 10:15 bis 10:45 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Ein edler Tropfen D 1978 Stereo Merken Graf Monte bietet eine der wertvollsten Flaschen seiner Sammlung aus dem Jahr 1811 für 20.000 Mark zum Kauf an. Sein Kellermeister, der heftig gegen diesen Verkauf protestiert, wird am nächsten Tag tot aufgefunden. Der Graf ist untröstlich über den Verlust seines wackeren Freundes, zumal er selbst in Tatverdacht gerät. Aber Wanninger kommt natürlich dem wahren Mörder auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Wolf Ackva (Steiner) Walter Schmidinger (Graf Monte) Raphael Wilczek (Hubert) Katharina Lopinski (Magdalena Poner) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Peter Weck Drehbuch: Georg Feil Musik: Eugen Thomass