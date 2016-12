Heimatkanal 06:30 bis 08:00 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Die lustige Brautnacht D 1990 Stereo Merken Die Branderbauern sorgen sich um die Zukunft ihrer nicht besonders gescheiten Tochter Roserl. Als die sich in den auch nicht sehr schlauen Nachbarssohn Ferdi verliebt, organisieren die glücklichen Eltern sogleich die Hochzeit. Doch bis die beiden endlich heiraten können, muss noch einiges geklärt werden. Vor allem bezüglich der Hochzeitsnacht bleiben so einige Fragen offen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sepp Gneissl (Bauer) Gerda Steiner-Paltzer (Bäuerin) Gerda Steiner-Schönberger (Rosl, beider Tochter) Erich Seyfried (Veri, Nachbarssohn) Peter Steiner (Dorfpfarrer) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Alfred Anders Drehbuch: Peter Hinrichsen Kamera: Michael Bumm