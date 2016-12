Sein Leichenfund im Müll kommt Reisekaufmann Paul (Robin Williams) gerade Recht. Er gibt den Toten als seinen vermissten Bruder aus, um dessen Lebensversicherung zu kassieren. Mit dem Geld will Paul von Alaska wegziehen und seiner Frau (Holly Hunter) eine teure Arztbehandlung bezahlen. Leider haben einige finstere Figuren ebenfalls Interesse an dem Verblichenen. - Große Stars in einer überdrehten Slapstick-Komödie vor atemberaubend eiskalter Kulisse. In Google-Kalender eintragen