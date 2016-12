Niederlande 2 22:35 bis 23:25 Sonstiges Detectives: Safe house GB 2015 HDTV Merken Nadat onder zijn hoede een getuige is doodgeschoten, besluit voormalig politieman Robert samen met zijn vrouw een Bed & Breakfast in de Lake District te beginnen. Maar als zijn vroegere baas en vriend vraagt of hij zijn B&B beschikbaar wil stellen voor een opgejaagde familie, stemt Robert hiermee in. Zijn Bed & Breakfast wordt hierdoor een safe house. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Burrows (Sam) Harriet Cains (Louisa) Christopher Eccleston (Robert) Peter Ferdinando (Michael) Kelly Harrison (Susan) Paterson Joseph (Mark) Originaltitel: Safe House Regie: Marc Evans Drehbuch: Michael Crompton Musik: Daniel Giorgetti