Niederlande 2 20:30 bis 21:25 Sonstiges Verborgen verleden Pieter van den Hoogenband NL 2016 HDTV Merken Olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband wil vooral meer weten over zijn grootouders aan vaders kant van de familie en hun voorouders. Oma Loes is nog maar kortgeleden overleden en toen Pieter druk was met zijn sportcarrière, vroeg hij haar niet zo vaak naar haar familiegeschiedenis. Dat er een band is met Indonesië weet Pieter wel, maar hoe langdurig, hecht en persoonlijk die is, ontdekt hij nu pas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gijs Scholten van Aschat Originaltitel: Verborgen verleden