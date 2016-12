Niederlande 2 19:45 bis 20:30 Sonstiges Blauw Bloed Koning aan de slag op Leidse Instrumentmakers School NL 2016 HDTV Merken Koning Willem-Alexander opende dinsdag een nieuwe vleugel van de Leidse Instrumentmakers School. De leerlingen op deze opleiding ontwerpen instrumenten in opdracht van de wetenschap en leveren al jaren topprestaties. Tijdens een rondleiding ging de koning al snel zelf aan slag met onder andere glasblazen. Een verslag van de leerzame middag. * Wij gingen deze week langs bij couturier Edouard Vermeulen in zijn nieuwe winkel in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat. Hij vertelt over de outfits van de koninginnen Máxima en Mathilde tijdens het staatsbezoek van vorige week. Natan is hét favoriete modehuis van zowel Máxima als Mathilde. Ook tijdens het driedaagse bezoek van het Belgische koningspaar aan Nederland verschenen beide koninginnen in kledingstukken van de hand van deze ontwerper. * In de studio spreekt Jeroen Snel met Justine Marcella, de hoofdredactrice van Vorsten, over de nieuwe koning van Thailand, Vajiralongkorn. Zijn overleden vader Bhumibol werd aanbeden als halfgod, maar Vajiralongkorn is drie keer gescheiden, werd meerdere keren schaars gekleed gespot en hij gaf zijn poedel de functie van de luchtmaarschalk. In Thailand is het echter verboden om negatief over de koning te spreken en dus schrijven de media lovend over de nieuwe vorst. * Maandag reikte Pieter van Vollenhoven de zogeheten Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penningen uit aan vijf burgers die zich hebben ingezet voor meer veiligheid in de samenleving. De zilveren penning was voor een man uit Amsterdam die - in zijn pyjama - heeft geprobeerd de ontvoering van zijn tweejarige buurmeisje te voorkomen. Hij wist een van de ontvoerders te pakken en over te dragen aan de politie. Wij spraken met Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven over de helden die een penning hebben gekregen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jeroen Snel Originaltitel: Blauw bloed