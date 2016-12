Sky Action 00:25 bis 02:30 Actionfilm The Punisher USA, D 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken John Travolta als mächtiger Unterweltboss: FBI-Agent Frank Castle hat einfach alles - eine glückliche Familie, einen tollen Job, insgesamt ein großartiges Leben. Aber als ihm das alles von dem Verbrecher Howard Saint genommen wird - weil bei einer Undercover-Action dessen Sohn Bobby getötet wurde -, rüstet er zum großen Schlag auf. Er will in Selbstjustiz wieder für Gerechtigkeit sorgen! Ein harter, gnadenloser Kampf gegen den Gangster und seine Gefolgschaft beginnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Jane (Frank Castle) John Travolta (Howard Saint) Will Patton (Quentin Glass) Roy Scheider (Frank Castle Sr.) Rebecca Romijn-Stamos (Joan) Laura Harring (Livia Saint) Ben Foster (Spacker Dave) Originaltitel: The Punisher Regie: Jonathan Hensleigh Drehbuch: Jonathan Hensleigh, Michael France Kamera: Conrad W. Hall Musik: Carlo Siliotto Altersempfehlung: ab 18