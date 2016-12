Sky Action 21:15 bis 22:50 Actionfilm Gamer USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Willkommen im Web 3.0: Im kruden Ego-Shooter "Slayer" von Medienmogul Ken Castle (Michael C. Hall) kämpfen zur Todesstrafe Verurteilte um Überleben und Begnadigung. Häftling Kable (Gerard Butler) ist in der virtuellen Welt der unbesiegte Superheld. Doch um seine Familie zu retten, muss er dem Spiel entkommen. - Furioser Mix aus Videospiel und Actionthriller von den Regisseuren des Actionhits "Crank". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerard Butler (Kable) Amber Valletta (Angie) Michael C. Hall (Ken Castle) Kyra Sedgwick (Gina Parker Smith) Logan Lerman (Simon) Alison Lohman (Trace) Terry Crews (Hackman) Originaltitel: Gamer Regie: Mark Neveldine, Brian Taylor Drehbuch: Mark Neveldine, Brian Taylor Kamera: Ekkehart Pollack Musik: Robb Williamson, Geoff Zanelli Altersempfehlung: ab 18