Sky Action 19:40 bis 21:15 SciFi-Film Ultimate Chase: Die letzte Jagd USA 1996 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken 2007: Die Welt wird von Hunger, Chaos und Seuchen geplagt. Viele Menschen versuchen in die USA zu emigrieren. Dort werden sie wegen der Seuchengefahr in Lagern interniert. Im Lager von Boston treibt ein mutierter Killer sein Unwesen. Vier Cops, darunter die attraktive Delon (Natasha Henstridge) und der desillusionierte Lemieux (Christopher Lambert), nehmen den Kampf auf. - Endzeit-Horror, in dem der "Highlander" und das "Species"-Biest gegen das Böse kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christophe Lambert (Lemieux) Natasha Henstridge (Delon) Norbert Weisser (Cuzo) Elizabeth Barondes (Wocek) Xavier Declie (Volker) Craig Davis (Suspect) Nicholas Guest (Rennard) Originaltitel: Adrenalin: Fear the Rush Regie: Albert Pyun Drehbuch: Albert Pyun Kamera: George Mooradian Musik: Tony Riparetti Altersempfehlung: ab 16