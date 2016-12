Sky Action 12:40 bis 14:15 SciFi-Film The Machine GB 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In naher Zukunft: Im kalten Rüstungskrieg zwischen England und China entwickeln Ingenieur Vincent (Toby Stephens) und Wissenschaftlerin Ava (Caity Lotz) für das Militär einen lernfähigen humanoiden Roboter. Dann wird Ava grausam ermordet. Doch Vincent speist Scans von Avas Gehirn in den Roboter. Und erschafft damit eine intelligente Kampfmaschine ohne jedes Gewissen. Bald erscheint die selbstständig denkende Maschine nicht nur Vincents Vorgesetzten als unkalkulierbare Bedrohung. - Beunruhigender Sci-Fi-Thriller um das mörderische Eigenleben einer künstlichen Intelligenz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caity Lotz (Ava) Toby Stephens (Vincent) Sam Hazeldine (James) Denis Lawson (Thomson) Pooneh Hajimohammadi (Suri) Siwan Morris (Lucy) Lee Nicholas Harris (Harris) Originaltitel: The Machine Regie: Caradog W. James Drehbuch: Caradog W. James Kamera: Nicolai Brüel Musik: Tom Raybould Altersempfehlung: ab 16