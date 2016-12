Motorvision.TV 22:40 bis 03:20 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Coca-Cola 600, Charlotte Motor Speedway USA 2016 Stereo 16:9 Merken Das 13. Punktrennen der NASCAR Sprint Cup Saison 2016 auf dem Oval von Charlotte noch einmal in der Wiederholung. Das legendäre Langstreckenrennen am Memorial Weekend ist das längste Rennen im ganzen NASCAR Kalender und wird über eine Distanz von 600 Meilen, entsprechend 965,4 Kilometer gefahren. Martin Truex Jr. /78 startet von seiner zweiten Saison-Pole auf der Mutter-Strecke aller 1,5-Meilen Ovale im Südosten der USA. Mit aktuell sieben Zählern führt Jimmie Johnson /48 die Siegstatistik in Charlotte an, Denny Hamlin /11 gewann im Vorfeld zum Coca-Cola 600 den Xfinity Lauf am Samstag. Wiederholung des LIVE-Rennens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series