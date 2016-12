Motorvision.TV 19:30 bis 20:00 Magazin Tuning - Tiefer geht's nicht! Flotte 3er 2016 Stereo 16:9 Merken Alltagsfahrzeuge mit einer Extraportion Dampf unter der Haube gefällig? Der BMW 3er, Nissan 370 Z oder Citroen DS3 sind eher die Normalos des Alltags. Aber in der M-Version, Nismo oder als Musketier gehts dann leistungstechnisch ganz schön zur Sache. Da ist dann Sport angesagt. 431 PS machen dem Bayern Beine. Japans Nismo-370 stemmt 344 PS auf die Welle und das Citroen-Musketier DS3 Tiburon bringt 222 französische Pferde an den Start. Eine fröhliche Runde flotter 3er Modelle für mehr Fahrspaß auf unseren Straßen. Die Geschichte der drei Musketiere wird hier etwas umgeschrieben und ganz anders erzählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tuning - Tiefer geht's nicht!