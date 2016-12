Motorvision.TV 16:25 bis 17:15 Motorsport Monster Jam FS1 Championship Series Tour Recap USA 2016 Stereo 16:9 Merken Neun Stopps gab es bisher während der Monster Jam Stadion Tour 2016 und in diesem kommentierten Rückblick zeigt MOTORVISION TV noch einmal die besten Szenen, aufregendsten Crashs, die abgefahrensten Freestyle Moves und spannendsten Rennszenen zwischen den ultimativsten Supertrucks der westlichen Hemisphäre. Das Beste aus Atlanta, Tampa, Orlando, Indianapolis und Huston in einer komprimierten nonstop Monster Jam Dosis. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Monster Jam FS1 Championship Series