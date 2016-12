Motorvision.TV 08:30 bis 12:10 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series SPRINT All-Star Race, Charlotte Motor Speedway USA 2016 Stereo 16:9 Merken Für 110 Runden Hochgeschwindigkeitsschach auf dem 1,5-Meilen langen Oval von Charlotte winken dem Sieger des SPRINT All-Star Race satte 1 Mio. US-Dollar an Siegprämie! Dieses Einladungs- und Showrennen zählt nicht zur Punktwertung der Sprint Cup Saison und wird auf der Rennstrecke in Concord als Nachtrennen unter Flutlichtgefahren. Hier gehen nur die Besten der Besten an den Start und das fahrerische Können ist extrem hoch. Die NASCAR Fans bestimmen per Voting das Rennformat und können einen nicht-qualifizierten Favoriten ins Startfeld wählen. Denny Hamlin /11 holte im Vorjahr die Million für Joe Gibbs Racing. Wiederholung des LIVE-Rennens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series