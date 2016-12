Holger Thom (Wotan Wilke Möhring), der vor 17 Jahren ein Ehepaar ermordet hat, ist zurückgekehrt. Bella Block (Hannelore Hoger) ist überzeugt, der Mörder werde seine Tat wiederholen, denn Thom hatte damals die Tochter, Helen (Tanja Schleiff), verschont. Obwohl bereits in Rente, aktiviert Bella ihre alten Polizeikontakte, was zu allerlei Ärger mit ihrem früheren Mitarbeiter Martensen führt. In Google-Kalender eintragen