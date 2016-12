Sky Nostalgie 22:30 bis 00:25 Kriegsfilm Steiner - Das Eiserne Kreuz 2. Teil D 1979 20 40 60 80 100 Merken Feldwebel Steiner (Richard Burton) übernimmt die Verteidigung der Stadt St. Vallone. Sein Erzfeind Major Stransky (Helmut Griem) will dort die anrückenden Amerikaner in eine Falle locken. Dabei nimmt er hohe Verluste aufseiten der Zivilbevölkerung in Kauf. Steiner versucht Stranskys Plan zu vereiteln. - Martialische Fortsetzung des Kassenschlagers von Sam Peckinpah mit Weltstarbesetzung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Burton (Sgt. Rolf Steiner) Robert Mitchum (Col. Rogers) Rod Steiger (Gen. Webster) Curd Jürgens (Gen. Hofmann) Michael Parks (Sgt. Anderson) Helmut Griem (Maj. von Stransky) Klaus Löwitsch (Uffz. Krüger) Originaltitel: Steiner - Das Eiserne Kreuz 2. Teil Regie: Andrew V. McLaglen Drehbuch: Peter Berneis, Tony Williamson Kamera: Tony Imi Musik: Peter Thomas Altersempfehlung: ab 16