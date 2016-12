Sky Nostalgie 06:30 bis 08:00 Western Land der Banditen USA 1946 SW 20 40 60 80 100 Merken Sheriff Mark Rowley (Randolph Scott) sucht seinen Bruder (James Warren). Der ist mit der James-Bande in das "Land der Banditen" geflüchtet, ein Gebiet ohne Gesetz an der Grenze zu Texas. Rowley räumt in diesem Schurkenparadies so richtig auf. - Straffer, für die damalige Zeit aktionsreicher B-Western mit humorvollen Dialogen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Randolph Scott (Mark Rowley) Ann Richards (Henryette Alcott) George "Gabby" Hayes (Coyote) Ray Collins (Col. Farewell) James Warren (John Rowley) Lawrence Tierney (Jesse James) Tom Tyler (Frank James) Originaltitel: Badman's Territory Regie: Tim Whelan Drehbuch: Jack Natteford, Luci Ward Kamera: Robert de Grasse Musik: Roy Webb Altersempfehlung: ab 12