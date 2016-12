MGM 21:50 bis 23:25 Komödie Natürlich blond 2 USA 2003 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach ihrem Harvard-Abschluss arbeitet Blondine Elle Woods (Reese Witherspoon) als Anwältin. Als sie erfährt, dass die Mama ihres Schoßhündchens Bruiser in einem Labor für Tierversuche festsitzt, entschließt sie sich, die Politik aufzumischen: Mit unkonventionellen Methoden will sie ein neues Tierschutzgesetz durchsetzen. - Reese Witherspoon sorgt als unterschätztes Gucci-Blondchen erneut für bonbonbunte Unterhaltung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Reese Witherspoon (Elle Woods) Sally Field (Victoria Rudd) Regina King (Grace Rossiter) Jennifer Coolidge (Paulette Parcelle) Bruce Mc Gill (Stanford Marks) Bob Newhart (Sid Post) Luke Wilson (Emmett Richmond) Originaltitel: Legally Blonde 2: Red, White & Blonde Regie: Charles Herman-Wurmfeld Drehbuch: Kate Kondell Kamera: Elliot Davis Musik: Rolfe Kent