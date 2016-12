Geschäftsmann Craig Blake (Jeff Bridges) soll ein Haus kaufen, in dem ein Bodybuilding-Club betrieben wird. In dem Studio lernt er Mary Tate (Sally Field) und ihren Freund Joe (Arnold Schwarzenegger) kennen. Craig freundet sich mit ihnen an. Seine Auftraggeber sind darüber sehr verärgert. - Arnold Schwarzenegger in einer seiner ersten Rollen. In Google-Kalender eintragen