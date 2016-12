ARD alpha 07:30 bis 07:55 Dokumentation Felix und die wilden Tiere Eine Insel für Schimpansenwaisen D 2005 16:9 Live TV Merken Felix Heidinger erzählt die Geschichte von den Schimpansenwaisen im ostafrikanischen Uganda. Als Babys verlieren sie ihre Familien, danach leben sie unter erbärmlichen Bedingungen und werden z.B. als Streicheltiere in engen Käfigen gehalten oder außer Landes geschmuggelt, um in schlecht geführten Zoos ihr Dasein zu fristen: In Uganda gibt es noch immer den verbotenen Handel mit Schimpansenbabys. Wenn es der Polizei gelingt, die Tierhändler zu stellen, landen die befreiten Tiere im Schimpansen-Waisenhaus in Entebbe, der Hauptstadt Ugandas. Aber Tiere, die an Menschen schon mehr gewöhnt sind als an ihre Artgenossen, kann man nicht einfach dort frei lassen, wo sie einmal gefangen wurden. Eine Insel im Victoriasee soll die neue Heimat für diese Tiere werden. 19 Schimpansen, allesamt als Babys in der Wildnis gefangen, sollen wieder lernen, als Schimpansen unter Schimpansen zu leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Felix und die wilden Tiere Altersempfehlung: ab 6