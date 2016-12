Animal Planet 04:25 bis 05:10 Dokumentation Dave Salmoni: Angriff aus dem Tierreich Flusspferde USA 2011 Merken In Afrika werden pro Jahr schätzungsweise 1000 Personen von Flusspferden attackiert. Circa 200 dieser Fälle enden tödlich. Kein anderes Großtier auf dem afrikanischen Kontinent ist für mehr Todesfälle verantwortlich. Am unteren Flusslauf des Sambesi in der Republik Sambia sind die Hippos besonders aggressiv. Und dort ereignen sich auch die meisten Zwischenfälle. Doch warum greifen Pflanzenfresser Menschen an? Gibt es für das reizbare und rabiate Verhalten der Kolosse einen besonderen Grund? Tierforscher Dave Salmoni erforscht vor Ort die Hintergründe dieses Konflikts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World?s Deadliest Towns