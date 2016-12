Animal Planet 01:25 bis 02:10 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Unter Spannung USA 2010 Merken Jetzt kämpfen die japanischen Walfänger mit besonders harten Bandagen: Die "Shonan Maru 2" ist nur noch eine Bootslänge vom Heck der "Steve Irwin" entfernt und geht voll auf Konfrontationskurs. Per Wasserwerfer nimmt die asiatische Crew den Helikopter der Tierschützer ins Visier, um ihn mit einem gezielten Treffer außer Gefecht zu setzen. Um das zu verhindern, wollen die Umwelt-Aktivisten ihren Hubschrauber so schnell wie möglich im Hangar unterbringen, doch plötzlich funktionieren die Türen der Heli-Garage nicht mehr. Paul Watson und seine Crew versuchen durch einen Gegenangriff Zeit zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars Musik: David Vanacore