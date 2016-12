Animal Planet 16:30 bis 17:15 Dokusoap Der Katzenflüsterer Max, der Familienschreck USA 2013 Merken Wie in Italien üblich, legen Anna und ihr Sohn Chris großen Wert auf enge Familienbande. Leider hat Annas Kater Max für die Verwandtschaft nichts übrig und gebärdet sich wie ein Berserker, sobald Leute ins Haus kommen. Aus diesem Grund hat Chris den Kontakt zur Mutter stark eingeschränkt und weigert sich, bei Besuchen seine Kinder mitzubringen. Die Gefahr, dass sich Max mit Klauen und Zähnen auf den einjährigen Sohn stürzt, ist einfach zu groß. Großmutter Anna ist untröstlich, dass sie ihre Enkel fast nie zu Gesicht bekommt und fürchtet, dass die Kluft immer größer wird. Kann Jackson den aggressiven Stubentiger therapieren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell