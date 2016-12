Animal Planet 10:20 bis 10:45 Dokumentation Die Delfin-Schule GB 2009 Merken Das "Dolphin Research Center" vor den Florida Keys, im Süden der USA ist eine Art Erholungszentrum für Delfine. Derzeit leben dort 19 der intelligenten Säugetiere in verschiedenen Meerwasserlagunen. Einige wurden gerettet, andere sind ehemalige Showstars: Nun genießen sie alle ihren wohlverdienten Ruhestand. Die Tierschützer im "Dolphin Research Center" haben große Erfahrungen im Umgang mit den sensiblen Meeresbewohnern. Denn: dort wurde schon der bekannteste Delfin der Welt ausgebildet und trainiert - Flipper. Wie die meisten schwimmenden Artisten, die in Delfinarien Menschen mit ihren Kunststücken faszinieren, gehörte auch er zur Art der Großen Tümmler. Rund 450 Kilometer südöstlich von Florida, vor der Küste der Bahamas, lebt eine Schule von Zügeldelfinen in freier Wildbahn. Experten beobachten die rund 200 Tiere seit über 20 Jahren, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse über ihr Sozialverhalten und ihre Kommunikationsweise zu gewinnen. In der Dokumentar-Serie "Die Delfin-Schule" begleitet ANIMAL PLANET Wissenschaftler und Tierpfleger bei ihrer spannenden Arbeit mit den schlauen Meeressäugern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dolphin Days