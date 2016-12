Zee.One 03:30 bis 05:10 Krimi Unschuldig schuldig IND 2005 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein neuer Fall führt Inspektor Tejpal Randhawa zu einer Frauenleiche, die aus einem kleinen Teich gezogen wird. Schnell wird die Tote als Sheela Patwardhan identifiziert, die vor Kurzem von ihrem Mann Ravi als vermisst gemeldet wurde. Ihrem Mann zufolge war Sheela zu Fuß zum Haus ihrer Eltern unterwegs. Daher nimmt Tejpal zunächst das Naheliegende an: Sheela wurde das zufällige Opfer eines brutalen Raubüberfalls mit Todesfolge. Doch dann wird der Inspektor stutzig. Nichts an Sheelas Leichnam scheint diese Theorie zu bestätigen, denn weder wurde Sheelas Geld gestohlen, noch sind Anzeichen für ein sexuelles Motiv zu finden. War etwa Ravi selbst der Täter? Bei seinen Nachforschungen gerät Tejpal an Ravis attraktive Assistentin Reena, die versucht, ihrem Boss aus der misslichen Lage zu helfen. Als Tejpal plötzlich einen Hinweis erhält, dass Reena eine Affäre mit Ravi haben könnte, glaubt sich der Polizist auf der richtigen Spur. Doch bald gerät er immer tiefer in ein undurchdringliches Netz aus Intrigen, Betrug und Hass. Höchste Spannung und eine mörderische Jagd verspricht dieser Thriller, mit dem Star-Produzent Ram Gopal Varma ein Remake seines eigenen Telugu-Krimis "Madhyanam Hatya" abliefert. Beide Filme basieren auf einem wahren Mordfall, der sich in Großbritannien ereignete. Die Rolle des verdächtigen Ehemanns übernimmt hier Superstar Anil Kapoor, der aktuell die Hauptfigur des Spezial-Agenten in der indischen Version der Fox-Serie "24" mimt. Auch im amerikanischen Original spielte Kapoor in der achten Staffel die Rolle des Präsidenten Omar Hassan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anil Kapoor (Ravi Patwardhan) Suchitra Krishnamoorthi (Sheela R. Patwardhan) Nandana Sen (Reena Wadhwa) Rajesh Tandon (Raj) Master Zain Ansari (Ravi's Son) Boman Irani (Inspector Tejpal Randhawa) Manish Khanna (Police Inspector) Originaltitel: My Wife's Murder Regie: Jijy Philip Altersempfehlung: ab 6