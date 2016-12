National Geographic Wildlife 19:25 bis 20:15 Dokumentation Hüter der Elefanten USA 2015 2016-12-11 14:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Durch den weltweiten Handel mit Elfenbein stehen die afrikanischen Elefanten kurz vor dem Aussterben. Naturschützer beklagen dies, korrupte Regierungen unternehmen jedoch nicht wirklich etwas gegen das Abschlachten. Der David Sheldrick Wildlife Trust hingegen setzt sich seit 1977 für die Dickhäuter ein. "Hüter der Elefanten" gibt ergreifende Einblicke in die Arbeit der Rettungs- und Auswilderungsstation. Wilderer werden gestoppt, die Waisen der getöteten Elefanten gerettet, von Hand großgezogen und schließlich wieder zurück in die Wildnis entlassen. Auch Gründerin Dame Daphne Sheldrick kommt zu Wort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gardeners of Eden