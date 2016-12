National Geographic People 16:25 bis 17:10 Dokumentation Die Wildtier-Retter Entenalarm USA 2015 2017-01-07 11:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Brigette behandelt einen verwaisten Fuchs, der so stark von Räude befallen ist, dass sie ihn erst einmal in Quarantäne stecken muss. Dann wird ein auffällig dünner und scheuer Rotschwanzbussard auf dem Boden liegend neben einer Straße gefunden. Um ihn zu retten, ist das ganze Know-how von Kristins Sohn, dem Greifvogelexperten Grant erforderlich. Nancy wiederum kümmert sich um einen Waschbären, der von einem Auto angefahren wurde, Nikki macht sieben junge Eichhörnchen fit für ein Leben in der Wildnis und Kristin versorgt eine Stockente, die mitten auf dem Parkhaus eines Einkaufszentrums brütet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bandit Patrol